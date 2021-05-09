خالد سرحان يُطلق رصاصة فى قلب سيف الخديوى لتبدأ المعركة الدموية بينهما (تفاصيل)





وأعرب خالد سرحان عن إعجابه الشديد بالسيناريو الجيد الذي كتبه السيناريست عمرو محمود ياسين، مُشيرًا إلى أن هذه المشاهد تُعد بمثابة ذروة فنية رائعة، لما لها من تتضمن فنى يشمل الحركة والتنقلات التشويقة المليئه بالإثارة المثيرة بالإكشن الغير معتاد تقديمه من قبل، بهذه الصورة لكى تكون مصيريه بينه وبين سيف الخديوي.



كما عبر خالد سرحان عن سعادته الكبيرة بردود أفعال التى تلاقها حول شخصية رفعت الدهبي، من المتابعين له عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، ووصفه بلقب "الحاوي" الذي عندما يظهر يخطف الأضواء من حوله وغيرها من التعليقات ، مشيرًا إلى أن من ساعده على أن تظهر شخصيته بهذا الشكل الرائع هو تواجد طاقم أبطال هذا العمل المميز والذي يغلبهم صفة التعاون أثناء الكواليس ، لافتًا أن العمل معهم كان ممتعًا للغاية .



وأستكمل سرحان ، بأن وجود مخرج بموهبة مصطفى فكرى هو السبب الرئيسى لإخراج طاقته بهذه الصورة، بما له من فنيات وتقنيات عملية محنكه فى أخذ الكادرات والزوايا الحرفيه المتطابقه مع رسم الشخصيه فى سطورها على الورق .



وقال سرحان ، بأن استطاع مسلسل «اللى مالوش كبير» على استحواذ مشاهده عدد كبير من الجمهور، واستخدام المصطلحات التعبيرية لسيف الخديوى فمنها على الله حكايتك ووحش الكون وغيرها، مؤكداً، بأن نهايات الحلقات تميزت بتشويق الجمهور مما جعلهم ينتظروا الحلقات القادمة بشغف، وتابع : " فهناك بالفعل مجهود كبير مبذول" على مدار 26 الحلقة الماضية، فتحقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، لافتًا، جعلته من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان الجارى، بالإضافة، إلى تصدره أكثر من مرة وصيف تريند جوجل والسوشيال ميديا بعد عرض معظم حلقاته بشكل دورى منتظم .



وواصل خالد سرحان حديثه بأن مسلسل « اللي مالوش كبير» حقق مَرْدُودَا كبيرًا مع مختلف الشرائح فى مجتمعنا المصرى ، لاسيما ، بأنه مليئًا بالأحداث الساخنة والصراعات الكبيرة بين الأبطال، بالإضافة، إلى الأداء التمثيلى والديكورات والملابس والصورة التي برع صناع المسلسل فى تقديمها للجمهور لكى يظهر بهذا الشكل .



ويذكر أن سبب عداوة رفعت الدهبى مع سيف الخديوى، منذ أخذ حبيبته منه منذ مده وهى قدريه وتجسد هذه الشخصية النجمة دينا فؤاد ويتزوج منها وغيرها من الأحداث ، التى تزداد مع المواقف المليئة بالشر والحقد إتجاه، لينتقم منه بعده وسائل اجراميه طوال الحلقات الماضيه بعده طرق مختلفة.



وفى سياق أخر كشف سرحان، بأنه حريص على متابعة مسلسل "الإختيار 2" حيث إنه عمل وطنى مهم ولابد من كشف حقيقة كل ما دار فى تلك هذه الفترة من حكم الإخوان، مضيفًا، بأنه فخور بكل من شارك فى هذا العمل الضخم الذى نال إعجاب الجميع، بالإضافة إلى حرص المخرج بيتر ميمى على ظهوره بشكل يليق بالدراما المصرية .



وجدير بالذكر بأن مسلسل «اللى مالوش كبير » تدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن ويتضمن نخبه من النجوم أبرزهم، النجمة ياسمين عبد العزيز ، أحمد العوضى ، خالد سرحان ، خالد الصاوى ، دينا فؤاد ، دنيا عبد العزيز ، فتوح أحمد ، عايدة رياض ، بدريه طلبة ، أحمد عبدالله محمود ، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد ، محمود حافظ ، بسنت النبراوى ، هدى الإتربى ، أحمد الرافعى ، محمود ياسين " جونيور" وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

أوضح الفنان خالد سرحان أن الحلقات المتبقية من مسلسل "اللي مالوش كبير" للفنانة ياسمين عبد العزيز سوف تشهد أحداث مثيرة وصراعات كبيرة أكثر من المتوقعة بينه وبين سيف الخديوي والذي يجسد دوره أحمد العوضي.وقال خالد سرحان أنه بعد زواجه من قدرية يعمل على إرضاءها وتلبيه غرضها بالإنتقام من الخديوى ، فتتمثل هذه الأحداث بمفاجآت صادمة للمشاهدين فمنها وقوع الخديوي في أكثر من مكائد وتربصات شيطانية تُقلب المائدة على رأسه، مُضيفًا :"أُشن هجومًا لازعًا عليه، فيتسبب ذلك فى فقدان أقرب الناس إليه ويتم قتله بالفعل ليحزن عليه مدى حياته وتبدأ مرحلة الإنتقام الدموية".