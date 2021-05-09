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عاجل.. السعودية تحسم مصير موسم الحج هذا العام

الأحد 09/مايو/2021 - 03:24 م
موسم الحج
موسم الحج
وكالات
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لهذا العام، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الحج والعمرة، تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا) بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق (توكلنا).

 

 ويأتي هذا التكامل التقني بين التطبيقين بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له.

 

 وأكدت الوزارة, ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.

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