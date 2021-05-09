بالصور.. اندلاع حريق في كابينة غاز بشبرا الخيمة

شب حريق هائل في مقلب للقمامة بجوار كابينة غاز في شبرا الخيمة، وامتدت النيران للكابينة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء، وجرى غلق محبس الغاز، وجار السيطرة على النيران، ومنع امتدادها، وتحرر محضر بالواقعة.





وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد اشتعال النيران في كابينة غاز بدائرة القسم.





وانتقل على الفور العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية في القليوبية، و3 سيارات إطفاء، وجار السيطرة على النيران، وتبين أن كابينة الغاز تقع بجوار مقلب للقمامة الذي اشتعلت فيه النيران بفعل ارتفاع دراجات الحرارة، وامتدت النيران إلى كابينة الغاز.



