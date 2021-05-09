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برشلونة يتراجع عن ضم نجم ليفربول

الأحد 09/مايو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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تراجعت إدارة برشلونة الإسباني عن فكرة التعاقد مع جورجينو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، الذي كان أحد اللاعبين المطلوبين من قبل المدرب رونالد كومان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة"موندو ديبورتيفو"الإسبانية، تراجع اهتمام برشلونة بضم فينالدوم بشكل ملحوظ بعد التواجد المستمر لأليكس موريبا مع الفريق الأول للبارسا.
وأشارت:"كومان سعيد بالمستوى الذي يقدمه موربيا لذا فضل أن توجه إدارة البارسا أولوياتها في تدعيم مراكز أخرى، في ظل الوضع المالي الحرج الذي يمر به النادي في الفترة الحالية".
يذكر أن عقد فينالدوم مع ليفربول ينتهي الصيف المقبل، لذا يستطيع اللاعب الهولندي التوقيع مجانًا مع أي نادٍ.

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