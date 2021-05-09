الهند: تمديد العمل بإجراءات الإغلاق في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع أخر

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، العمل بإجراءات الاغلاق لمدة أسبوع أخر في العاصمة نيودلهي، وتبنت قيود أكثر صرامة للسيطرة على موجة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس وزراء نيودلهي ارفيند كيجروال، إنه سوف يتم تمديد إجراءات الاغلاق، التي كان من المفترض أن تنتهى غدا الاثنين بعد تمديدها عدة مرات، حتى 17 مايو الجاري، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاءت هذه الخطوة بعدما سجلت نيودلهي متوسط إصابات يومي يقدر بـ 19 ألفًا و500 حالة إصابة جديدة على مدار الخمسة أيام الماضية، مع استمرار نقص الأكسجين في المستشفيات.