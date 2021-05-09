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"الصحة": إطلاق اسم الدكتور إيهاب سراج الدين على مركز تجميع بلازما الدم بـ"فاكسيرا"

الأحد 09/مايو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق اسم الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا، على مركز تجميع بلازما الدم بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا، تخليدًا لذكراه.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصحة والسكان العاملين بالمركز القومي لنقل الدم بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، اليوم الأحد، على هامش زيارتها للشركة للوقوف على الاستعدادات لبدء تصنيع لقاح "سينوفاك" لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تقدمت بخالص التعازي لجميع العاملين بالمركز القومي لنقل الدم في وفاة الدكتور إيهاب سراج الدين، داعية الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهمهم وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف أن الوزيرة أشارت إلى أن مركز تجميع البلازما ب "فاكسيرا" هو أول وأكبر مركز من ضمن 8 مراكز لتجميع البلازما أشرف الدكتور إيهاب سراج الدين على تجهيزها والانتهاء منها من إجمالي 20 مركزًا ضمن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، كما أثنت على جهوده والعمل بكل إخلاص وتفان لإنجاز هذا المشروع الضخم في فترة وجيزة.

وتابع أن الوزيرة أكدت أن عطاء الدكتور إيهاب سراج الدين سيظل ممتدًا لجميع الأجيال القادمة، وسيظل اسمه محفورًا في ذاكرتنا، وسيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور لما له من إسهامات عديدة خلال مسيرته المهنية، وظهر ذلك جليًا في تطوير خدمات نقل الدم بجميع بنوك الدم الإقليمية ب 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

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