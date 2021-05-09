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الاختبار الطبي يحسم مشاركة نجم الزمالك أمام الأهلي

الأحد 09/مايو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يخضع واحد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إختبار طبي اليوم الأحد من أجل حسم موقفه من المشاركة ضد الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقان يوم غدًا الأحد لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني جنش من الإصابة في الظهر والتي حالت دون مشاركته في مران القلعة البيضاء يوم أمس وإكتفى اللاعب بأداء بعض التدريبات الإستشفائية تحت إشراف الجهاز الطبي.

في الوقت الذي قرر فيه الفرنسي باتريس كارتيرون إصطحاب جنش ضمن القائمة التي ستخوض المواجهة مع تحديد البرنامج العلاجي لتخليصه من الآلام وتجهيزه ليكون ضمن البدلاء خاصةً وأن مركز حراسة المرمى يعاني من نقص بعد تعرض أبوجبل للإصابة بفيروس كورونا.

ومن المُنتظر أن يحرس محمد عواد عرين نادي الزمالك في القمة وهو الذي شارك في المباراتين الأخيرتين ضد بيراميدز وسموحة على التوالي وظهر بمستوى مميز للغاية.

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