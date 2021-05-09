وزيرة الصحة توجه بسرعة توفير أكياس الدم لسيدة بأحد مستشفيات القطاع الخاص

استجابت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها المركز القومي لنقل الدم ب "فاكسيرا" لطلب ذوي سيدة تخضع لعملية "ولادة" بإحدى مستشفيات القطاع الخاص بتوفير أكياس دم لها، حيث وجهت الوزيرة بسرعة توفير أكياس الدم اللازمة لها، وكذلك توفير حقنة ال "RH" لها حفاظًا على صحتها.



