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وزيرة الصحة توجه بسرعة توفير أكياس الدم لسيدة بأحد مستشفيات القطاع الخاص

الأحد 09/مايو/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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استجابت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها المركز القومي لنقل الدم ب "فاكسيرا" لطلب ذوي سيدة تخضع لعملية "ولادة" بإحدى مستشفيات القطاع الخاص بتوفير أكياس دم لها، حيث وجهت الوزيرة بسرعة توفير أكياس الدم اللازمة لها، وكذلك توفير حقنة ال "RH" لها حفاظًا على صحتها.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصحة والسكان العاملين بالمركز القومي لنقل الدم بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، اليوم الأحد، على هامش زيارتها للشركة للوقوف على الاستعدادات لبدء تصنيع لقاح "سينوفاك" لفيروس كورونا المستجد.
وزيرة الصحة توجه بسرعة توفير أكياس الدم لسيدة بأحد مستشفيات القطاع الخاص
وزيرة الصحة توجه بسرعة توفير أكياس الدم لسيدة بأحد مستشفيات القطاع الخاص
وزيرة الصحة توجه بسرعة توفير أكياس الدم لسيدة بأحد مستشفيات القطاع الخاص
وزيرة الصحة توجه بسرعة توفير أكياس الدم لسيدة بأحد مستشفيات القطاع الخاص

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