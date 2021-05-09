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الخلافات تظهر في الزمالك قبل مواجهة القمة

الأحد 09/مايو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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سادت حالة من الإختلاف في أروقة الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفارس الأبيض ضد النادي الأهلي يوم غدًا الأثنين في قمة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختلف أعضاء الجهاز الفني على الدفع بمحمد عبد الشافي العائد مؤخرًا من الإصابة التي تعرض لها أو الاعتماد على  أحمد ابوالفتوح صاحب النزعة الهجومية.

يُذكر أن الجبهة اليسرى تعد نقطة خلاف بين الجهاز الفني للزمالك خاصةً وأنه توجد أصوات تطالب بمشاركة عبدالشافي والأخرى ترى أن مشاركة فتوح أفضل.

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