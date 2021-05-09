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محافظ القليوبية يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

الأحد 09/مايو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جدول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2021، لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية".

وأوضح الهجان، في بيان اليوم، أن الامتحانات ستبدأ في الأول من يونيو القادم، ليؤدي الامتحانات 103765 ألف طالب وطالبة بالإعدادية العامة، و4700 طالب وطالبة إعدادية مهنية، و8 مكفوفين، و51 طالبا وطالبة صم وبكم.

ووجه محافظ القليوبية، ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول، وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددا على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم حزم حرصا على سلامة الجميع.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مدة الامتحانات تكون بدايتها الأول من يونيو وحتى السابع من يونيو الجاري، موضحا بأنه سيؤدي امتحانات الإعدادية العامة 109 ألف و564 طالب وطالبة، وذلك في عدد 560 لجنة سير امتحان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات محافظ القليوبية بالنسبة للامتحانات المشار إليها.

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