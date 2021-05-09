مساع أوروبية هندية لزيادة الشراكة الاستثمارية

سعى الاتحاد الأوروبي والهند إلى تعزيز علاقاتهما خلال قمة عقدت أمس، مع استئناف المفاوضات حول اتفاق تبادل حر وزيادة التعاون في مجال الصحة، فيما الهند غارقة في مكافحة أزمة وباء كوفيد - 19.





وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، "تطلعاتنا كبيرة، وأنا على ثقة أننا سنحرز خطوة كبيرة إلى الأمام، لأن بين الاتحاد الأوروبي والهند إمكانات كثيرة غير مستغلة على صعيد التجارة والاستثمار".





وكان يفترض أن يشارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القمة مع قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بورتو، لكنه اضطر لإلغاء زيارته بسبب الأزمة الصحية التي أسفرت عن أكثر من 230 ألف حالة وفاة في هذا البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.





ووفقا لـ"الفرنسية"، عقد الاجتماع عبر الفيديو في الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (12.00 ت غ) واستمر ساعتين وأكد استئناف المفاوضات التجارية، ويعزم الجانبان اللذان يعدان منتجين رئيسين للقاحات ويعدان بمنزلة "صيدلية العالم"، اتخاذ موقف بشأن ضرورة توفير استجابات عالمية لأوبئة مقبلة.





وأكد الرئيس الفرنسي "من الملح زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من التضامن الآن، وينبغي على الولايات المتحدة وبريطانيا وقف منع التصدير". وشدد شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي على أن "الاتحاد الأوروبي هو الديموقراطية الوحيدة التي تصدر بشكل كثيف" إنتاجها من اللقاحات.





ويتوقع أن يدعو ناريندرا مودي أمام الدول الاتحاد الأوروبي إلى رفع براءات اختراع اللقاحات بعد الموقف الأمريكي في هذا الاتجاه، لكن هذه الدول تبقى منقسمة حول هذه المسألة.



