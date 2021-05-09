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الجيش الإسرائيلي يعلن نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية

الأحد 09/مايو/2021 - 03:52 م
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
وكالات
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

 

ومن جانبها، توجهت وزارة الخارجية الأردنية، بمذكرة رسمية للخارجية الإسرائيلية، رفضت فيها محاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح بالقدس.

 

وقالت الخارجية الأردنية، إن قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة باطلة استنادا للقانون الدولي الإنساني.

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