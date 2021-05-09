وزارة النقل تعتذر عن تأخيرات قطارات السكك الحديد بسبب أعمال التطوير

قدمت وزارة النقل، اعتذارها لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية بشأن تأخير قطارات السكك الحديدية والتي تحدث حاليًا وخاصة على الخطوط الرئيسية الثلاثة الجاري تطويرها وهى خط القاهرة الإسكندرية وخط القاهرة اسوان وخط بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد وقالت إنها تحدث نتيجة العوامل الآتية:





1- استمرار تنفيذ مشروعات تجديد السكة وتطوير وتحديث نظم الإشارات بهذه الخطوط لزيادة معدلات السلامة والأمان عليها والذي من المخطط الانتهاء منها في ديسمبر 2021 وذلك لخطوط القاهرة الإسكندرية وخط بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد بنسبة 100% كما سيتم الانتهاء بنسبة 50 % لخط القاهرة أسوان حيث سيتم الانتهاء من قطاع بني سويف نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة بني سويف ونجع حمادي أسوان.





2- ارتفاع درجة الحرار خلال فصل الصيف والذى بدأ بموجات شديدة الحرارة والتي تؤثر على سلامة القضبان وهو ما يتطلب تخفيض سرعة مسير القطارات على الخطوط المختلفة لضمان سلامة مسير القطارات.





وأضافت هيئة السكة الحديد أنه من المتوقع ان يشعر المواطن بتحسين الخدمة بالتزامن مع تقليل التهديات والتأخيرات بشكل ملحوظ بانكسار الموجة الحارة وتحسن الظروف الجوية اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالى دخول مناطق وأبراج الإشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعًا.



