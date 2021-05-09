نشاط رياح وأمطار بهذا المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الاثنين الموافق 10 مايو 2021.





وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

-طقس معتدل على باقي الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (40% تقريبًا).



