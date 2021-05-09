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نشاط رياح وأمطار بهذا المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

الأحد 09/مايو/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الاثنين الموافق 10 مايو 2021.

وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
-طقس معتدل على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
نشاط رياح وأمطار بهذا المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
نشاط رياح وأمطار بهذا المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

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