"دافعوا عن أرواحهم وطبقوا القانون".. ننشر كلمة القاضي قبل الحكم ببراءة الضباط من قتل متظاهري حدائق القبة

أعتلي المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الأول إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، منصة القضاء وتلي ملمة قبل النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة المتهم فيها مأمور القسم و10 اخرين من ضباط وأمناء الشرطة.



وبدأ القاضي كلمته بالسورة الكريمة " بسم الله الرحمن الرحيم



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ... إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ... إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. صدق الله العظيم " - (النساء 58)



وقالت المحكمة " القضاء هو الحارس للشرعية والضامن للمشروعية، والحامي للحرية فالحماية القانونية للحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين وإنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها وهو مالا يتحقق إلا بسلطة تكونَ أحكامُها واجبة الاحترام من الجميع.. حكامًا ومحكومين، ألا وهي السلطةُ القضائية".



وإستكمل القاضي "الناس في حاجة إلى القضاءِ ما عاشوا وإذا ما فرض عليهُم احترامُه وجب أن يؤمنوا بأنه محلَ ثقتِهم وموضع طمأنينتِهم فالقضاء يقومُ بدور اجتماعي حقيقي بإشاعة العدل بين الناس فالعدل معنى جليل تطمئن له النفوس وترتاح له الأفئدة وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ومبدأ أساسي دُبر له الكون وأُسس عليه الوجود والقاضي لا يخضع في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميرِه واقتناعِه الحر السليم والقاضي لا يرتفع قدره برفعة وظيفته... ولا تتسم سِماهُ بسناها... إلا إذا تمثلت في نفسِه فضائلُها.



وأستطرد القاضي: إنَّ مسؤوليةَ أمن الأمة يجب أن يتصوّرها كلّ فرد منَّا، وأن يسعى في تحقيقها، كلٌّ على قدره؛ لأنّ أمنَ الأمة أمن يعمّ كلَّ أحد.... ونعمةٌ يعيش في ظلالها كلّ أحد، فالواجب تقوَى الله في السرّ والعلانية.... والسعيُ في الخير... ودفع الشرّ بكل مستطاع، هذه مسؤوليةُ كلّ فرد منا... ومن يتهاون في هذا أو يستخفّ به أو لا يَرى هذا واجبًا.... فذاك لقلّة علمه وسوءِ تصوّره.



وأضاف: لهذا الوطن في أعناق أبنائه أمانة وواجب. كل إنسان يجب عليه أن يحافظ على أمن هذا الوطن وسلامته، والبشر يألفون أرضهم على ما بها ولو كانت قفرًا مستوحشًا، وحبّ الوطن غريزة متأصّلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحنّ إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجِم، ويغضب له إذا انتقص.



وتابع: الحكم في هذه الدعوى لا يمكن بحال أن يقتصر على الأحداث التي وقعت يوم 2812011 أمام قسم شرطة حدائق القبة، ذلك أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بالبلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، فقد شهدت الساحة المصرية حراكًا سياسيًا للعديد من الحركات والتيارات السياسية التي طالبت بإجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي للبلاد، ونُظمت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بمختلف المدن المصرية تطالب بتغيير النظام وسياساته، وظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر يوم 25 يناير 2011 تهدف إلى إسقاط نظام الحكم في الدولة.



وتحقيقًا لتلك الدعوات انطلقت مسيرات ضخمة عمت معظم المدن الرئيسية بالبلاد تطالب بإسقاط النظام الحاكم، وتطورت الأحداث يوم 2812011 عقب صلاة الجمعة وخرج الآلاف من المواطنين في تجمهرات ومسيرات حاشدة بمختلف محافظات الجمهورية، وظهر من بينهم من يحمل أسلحة نارية وعبوات المولوتوف الحارقة، وبدأوا يقومون بعمليات الشغب والتخريب وقاموا بالتعدي على المنشآت الحكومية وحرق العديد من أقسام ومراكز الشرطة وبعض مديريات الأمن بالمحافظات ووحدات الإطفاء والمباني الشرطية والخدمية الأخرى كالسجل المدني ووحدات المرور ونهب محتوياتها وسرقة أسلحتها وحرق المركبات الشرطية وتمكين المحبوسين والمحجوزين من الهرب، وحاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الحراسة، كما شملت الأحداث بعض المنشآت الحكومية ودواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية والمقار التابعة للحزب الوطني، والمحاكم، ومقار النيابة العامة، وفروع جهاز مباحث أمن الدولة، باعتبارها تمثل رموز النظام الذي يريدون إسقاطه، وتعرضت المراكز التجارية والبنوك والفنادق والكنائس والمتاحف، للسلب والنهب وإضرام النيران فيها وعمت حالة من الفوضى والانفلات الأمني شملت جميع المحافظات بالجمهورية.



وقال القاضي: وأضحى الشارع مناخًا خصبًا ومرتعًا لمن كانوا يعبثون في الخفاء، من أصحاب المطامع والأهواء وأصحاب السوابق الجنائية، أظلهم الشيطان بظله، فنزع عنهم عباءة المواطنة، واقتلع من صدورهم جذور حب الوطن، فبات الأمر لديهم لا يعدو أكثر من حبات رمال، تستروا خلف المتظاهر الحُر والمعتصم المحب لوطنه الذي لا ينشد إلا إصلاحًا، واندسوا بين ثناياه لتدبير مكائدهم وتحقيق مآربهم التي لا تحصد إلا خرابًا وتدميرًا، نثروا بذور الشر، وألبسوا الحق بالباطل وتَكتّموا الحق وهم يعلمون، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ {البقرة16} حرصوا على تأجيج المشاعر، وإطلاق الشائعات الإيثارية والأقوال المغلوطة بضرورة مهاجمة قوات الشرطة باعتبارهم من فلول النظام السابق ويجب تطهير البلاد منهم لاستخدامهم العنف مع المتظاهرين وباعتبارهم رموز النظام الذي يطالبون بإسقاطه، بدعوى أن ذلك يصب في مصلحة البلاد. فتعدوا على رجال الشرطة وقتلوا وأصابوا العديد منهم، ولم تستطع قوات حفظ الأمن والنظام مجابهتهم فتراجعت الشرطة وخلت الساحة أمام هؤلاء فأخذوا يعيثون في ربوع البلاد فسادًا من حرق وتدمير وخطف وقطع الطريق والسرقة جهارًا باستخدام القوة ومهاجمة الآمنين في مساكنهم حتى أن أحدًا لم يعد يأمن على نفسه وعرضه وماله.



وأشار القاضي في كلمته قبل النطق بالحكم الي أن تلك هي الظروف والملابسات التي أحاطت بالدعوى الماثلة وكان قسم شرطة حدائق القبة من بين أقسام الشرطة التي تعرضت للاعتداء مساء يوم الجمعة 2812011، ففي نحو الساعة الخامسة مساءً بدأ التجمهر بنحو مائة شخص تجمعوا أمام القسم وأخذوا يهتفون بسقوط النظام ويسبون الشرطة، وقاموا بإلقاء الحجارة على ديوان القسم وأطلقوا الأعيرة نارية، ونحو الساعة التاسعة والنصف تزايدت أعداد المتجمهرين حتى بلغت نحو ألفي شخص تجمهروا على نحو جعل السلم العام في خطر، واندس بينهم أرباب السوابق والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية، وحمل بعضهم الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة (المولوتوف) والزجاجات الفارغة والحجارة التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، قاصدين استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام.





وتوافقت إراداتهم على التجمهر أمام قسم شرطة حدائق القبة بقصد اقتحامه وتخريبه، والتعدي على رجاله ومنعهم من العمل ونشر الفوضى، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم، فأحاطوا بقسم الشرطة المذكور وقد امتلأت صدورهم بالضغينة تجاه جهاز الشرطة ورجالاته باعتبارهم يمثلون النظام الذي يريدون إسقاطه، وحاصروه والشوارع المحيطة به وأخذوا يرددون الهتافات العدائية ضد الشرطة وقذفوا القسم بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأحرقوا السجل المدني وحى حدائق القبة المجاورين له، واشتعل الحريق داخل القسم نتيجة القاء زجاجات المولوتوف وأحرقوا سيارة شرطة، كما أحرقوا بعض سيارات الأهالي المصطفة إلى جوار القسم، والدراجات النارية المتواجدة بمخزن الأحراز، وهي أفعال غير مشروعة ومؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.



فاستشعر مأمور القسم (المتهم الرابع عشر) أن وجود المتجمهرين على هذا النحو يمثل خطورة وتهديد أمني مباشر، فخرج لهم ومعه بعض الضباط لتهدئتهم، وتحدث إليهم عبر ميكروفون طالبًا منهم ضبط النفس والكف عن إلقاء الطوب والحجارة والزجاجات الحارقة والانصراف من أمام القسم والذهاب إلى الميادين العامة أو ميدان التحرير وحذرهم من الاعتداء على الأرواح والممتلكات، ومنع ممارسة القوات لعملها في حفظ الأمن والنظام، بيد أن هؤلاء المتجمهرين وفي تحفز ظاهر للاعتداء على القسم وضباطه وجنوده وإتلاف منقولاته لم ينصرفوا وظلوا على غيهم يلقون الطوب والحجارة على مبنى القسم ويحرقون السيارات والدراجات وحاولوا دخول القسم وإضرام النيران فيه وإحراق محتوياته والتعدي على رجاله، وبلغ اعتداء المتجمهرين الغير مشروع درجة من الجسامة بحيث يتخوف أن يحدث منه موت الضباط والأفراد أو إصابتهم بجراح بالغة، والحاق الضرر بالأملاك العامة وحرقها وتخريبها.





وكان لهذا التخوف أسباب معقولة بعد أن أطلق المتجمهرون الأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف على مبنى القسم وأشعلوا النيران بالسجل المدني وحى حدائق القبة المجاورين له، وأحرقوا سيارة الشرطة، وباتت أعمال المتجمهرين تهدد أيضًا الأمن والنظام الذي يقوم المتهمون على حمايته، وذلك على نحو اتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معانٍ مختلفة تتضمن استخدام القوة والتهديد بها، ومس هذا العنف النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التي يحددها القانون كالحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في الأمن





واكد القاضي أن المتهمين اتبعوا بدقة القواعد التي يقررها القانون لجواز استعمال رجال الشرطة الأسلحة النارية بإنذار المتجمهرين بالانصراف وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، إلا أنهم لم ينصاعوا ولم يمتثلوا للإنذار الذي وجهه اليهم مأمور القسم (المتهم 14)، وفي تلك الأثناء تبادر لعلم المتهمين أن هناك مخططا يستهدف كافة أقسام الشرطة في جميع أنحاء الجمهورية وعلموا بالاعتداء على أقسام ومنشآت ورجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد وأن العديد من الضباط سقطوا بين قتيل وجريح، فشعر المتهمون حينها بخطورة الموقف، وأن تلك التظاهرات هي مخطط لاقتحام القسم، وكانت تلك الأخطار الجسيمة تتطلب منهم معالجة الموقف على الفور والخروج من مأزقه فلجأ المتهمون للقوة لدفع اعتداء المتجمهرين الذي خافوا أن يحدث منه موتهم أو إصابتهم بجراح بالغة



فقاموا بالدفاع عن أرواحهم والدفاع عن مكان عملهم الذي يعملون به، فأغلقوا أبواب ونوافذ القسم وصعد بعضهم إلى أعلى سطحه واعتصم البعض الآخر بالطابق الأرضي، وأطلق المتهمون النيران صوب المتجمهرين بغير تمييز بقصد تفريقهم ومنعهم من اقتحام القسم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم ودفعًا لخطر اعتداء اعتقدوا أنه على وشك الوقوع على أرواحهم، دون أن تتجه إرادتهم إلى إزهاق أرواحهم، وذلك طبقًا للقانون الذي يبيح اللجوء للقوة لدفع اعتداء المتجمهرين الذي خافوا أن يحدث منه موتهم أو إصابتهم بجراح بالغة، فوقعت بناءً على ذلك نتائج متوقع حصولها طبقًا للمجرى العادي للأمور بحكم استخدامهم للأسلحة النارية وهي الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم، والتي أدت إلى وفاة بعضهم.



ولقد ثبت في يقين المحكمة استخلاصًا من أقوال الشهود وأقوال بعض المجني عليهم ومن التحقيقات التي أجرتها المحكمة أن هناك إعتداء جديا وحقيقيا كان موجها للمتهمين، وأن إطلاقهم لنيران أسلحتهم كان لدفع خطر اعتداء حال على وشك الوقوع على أرواحهم على نحو ما سلف بيانه، وهو ما يعتبر حقًا مشروعًا من ناحيتين:



الأولى باعتبارهم من الأفراد يدافعون عن أرواحهم ومن حقهم دفع خطر كل إعتداء يكون على وشك الوقوع بكل ما من شأنه أن يحول دون وقوعه،



والثانية باعتبارهم من رجال الأمن العاملين بقسم شرطة حدائق القبة ومكلفين بحكم وظيفتهم بالعمل على حفظ الأمن ومنع الجرائم بدائرة القسم في الحدود المرسومة لذلك.



ومن ثم فقد توافرت – وبيقين كامل – ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته لدى المتهمين والتي استلزمت ما ارتكبوه من إطلاق النيران التي أصابت المجني عليهم من المتجمهرين لمواجهة تلك الظروف الحرجة والدقيقة التي تتطلب منهم معالجة الموقف على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبتهم على مقتضي التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليهم وقتئذ وهم محفوفين بهذه المخاطر والملابسات، وكان ما وقع منهم مبررا تبريرًا تامًا،



إن الثورة للمطالبة بالحقوق والعدالة الاجتماعية لا تكون أبدًا بالاعتداء على الأرواح وتخريب وحرق وتدمير ممتلكات الدولة، فالممتلكات العامة هي ملك للوطن وليست ملكًا خاصًا للأفراد أو الحكومات ولذلك فإن أي إتلاف أو استحلال للمال العام هو اعتداء بشكل مباشر على الوطن، وعلى ملكية الشعب ذاته



والوطنية ليست مجرد شعارات نرددها ثم نمضي، لا نحترم نظاما ولا طريقا ولا شجرة ولا حجرا، ولا عملا ولا بشرا، ولكن الوطنية سلوك وأسلوب حياة.



لا أتصور أن أي مصري يرضَى لهذا الوطن العظيم أن يسعَى مفسدٌ في تكدير أمنه أو السعي على إضعافه وتخريبه.



إن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته  ذلك أن أهم ما يقوم عليه الإثبات الجنائي هو ضرورة وصول القاضي إلى اليقين للحكم بإدانة المتهم  فإذا لم يصل القاضي إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة  واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي للقاضي فحسب... وإنما هو اليقين القضائي.. الذي يمكن أن يصل إليه الكافة.. ويكون متفقًا مع العقل والمنطق



الحق ننشُدُ لا سواهُ فإن بدا.. وأزيلَ ما غشّى وكان ملثما... نقولُها صراحةً يا ذئبَ يوسُف.. ما سفكتَ له دما



وختم القاضي محمد شيرين فهمي كلمته قائلًا: (رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)







كانت قد قضت اليوم الأحد الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة ببراءة 8 ضابط و4 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011.



وقضت بعدم جواز الادعاء بالحق المدنى المقدم من 23 شخص والزمتهم المحكمه بمصاريف الدعوى المدنيه و200 جنيه مقابل اتعاب المحاماه



كما قضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنيه المقامه من 18 مدعي بالحق المدني وبإحالتها لمحكمه شمال القاهره الابتدائيه وحددت جلسة 10 يونيو المقبل لنظرها



كما قضت بعدم قبول الادعاء المدني ضد وزير الداخليه والزام رافعها بمصاريف الدعوى المدنيه ومئتين جنيه مقابل اتعاب المحاماه



صدر الحكم برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي



و أسماء المتهمين الضباط كالاتي:



إيهاب السيد حسني خلاف مأمور قسم حدائق القبة ووائل عز الدين وقدري محفوظ الطرباوي وأحمد مصطفي بيومي وكريم محمد يحيي وهشام مصطفي مشهور وعلي فوزي عبد العزيز ومحمد محمود عبد القادر ( ضباط بالقسم ).



أما أسماء أمناء الشرطة المتهمين في القضية فهم كالأتي:



صابر كمال مصطفي شعبان وصبري عبد الحميد محمود إبراهيم وأحمد خليفة عميرة علي وحمدي عبد المجيد إبراهيم دياب ( أمناء شرطة ).





وجاء الاتهام أن "المتهمين فى يومي 28 و29 يناير 2011 بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة ضربوا عمدا كلا من سالم أحمد علي ومحمد عبدالمنعم كمال وفهد خليفة وقطب عطية غانم ومحمد عبدالوهاب عباس وأحمد صابر ومحمد إبراهيم محمد ومصطفى يوسف طه ومدحت طاهر وسامح عبدالفتاح وأحمد محمد أحمد ومحمد عبدالمحسن وحمدي أحمد ومؤمن عيد وياسر سعيد ومحمود محمد وشريف زينهم محمد وكمال سيد وصابر فاروق وعلي طلعت محمد وأحمد صبري ومحمود طارق وإسلام حسن ورائد فتحي وفاروق أحمد ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتجمرهين أمام القسم قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء فأحدثوا بالمجنى عليهم الاصابات الموصوفة والتى أدت إلى وفاتهم حال كون أحدهم طفلا.



وتسببوا خطأ فى موت كلا من محمد أحمد عز ومهيبة حسين وعطية أحمد حال وقوف كلا منهم بشرفة مسكنهم وكان ذلك ناشأ عن عدم احترازهم بأن أطلقوا دون تبصر الاعيرة من أسلحتهم الاميرية قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، ولظروف محيطة طاشت تلك الاعيرة وأصابت المجنى عليهم بالاصابات التى أودت بحياتهم.



وأحدثوا بكلا من إبراهيم سمير وثروت سامي ورضا عبدالراضي وعمر فتحي وإبراهيم زناتي جرحا ترتب عليه فقد منفعة عضو بالجسم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثوا بالمجنى عليهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.



كما أحدثوا بكلا من محمد عادل ورمضان عواد وعواد عواد ومدحت مجدي ومحمد سيد عبده وأحمد محمد وحسن علي ومحمد حسن علي وإسلام حسن وأحمد سعيد ومحمد علي ومحمد محمود وأحمد طلعت وأسامة محمد وأحمد محمد وعلاء عيسى وإسلام عابد وتامر وحيد ومصطفى محمدي، ومحمود الفاخورى ومصطفى عواد، بالجروح الموصوفة بالتقارير الطبية بأن أطلقوا الاعيرة لنارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثت بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير.



وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد القانونية فى قانون العقوبات، والمحكمة منحت الدفاع أجلا لإعداد دفاعه على ضوء التعديل أنف البيان.



كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و4 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.