دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان (دعاء 27 رمضان 2021) مكتوب ردد الدعاء الآن.. "اللَّهُمَّ وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ" وثوابه وفضله العظيم | بعض الادعية المستحبة 2021

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دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان (دعاء 27 رمضان 2021) مكتوب ردد الدعاء الآن.. "اللَّهُمَّ وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ" وثوابه وفضله العظيم | بعض الادعية المستحبة 2021
الأحد 09/مايو/2021 - 03:53 م
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دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان (دعاء 27 رمضان 2021) مكتوب ردد الدعاء الآن.. "اللَّهُمَّ وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ" وثوابه وفضله العظيم | بعض الادعية المستحبة 2021
نشر لكم متابعيننا الكرام، مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
ونقدم ضمن سلسلة الأدعية دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمَسَائِلِ، وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ".
ثواب دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان: "مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ كُلَّ جَائِعٍ، وَأَرْوَى كُلَّ عَطْشَانَ، وَأَكْسَى كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ كَانُوا فِى الدُّنْيَا".
ومن الدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة: "اللّهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وعند ختمه من الفائزين، نسألك اللّهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك، أن تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين.. يا رب".
دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان (دعاء 27 رمضان 2021) مكتوب ردد الدعاء الآن.. "اللَّهُمَّ وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ" وثوابه وفضله العظيم | بعض الادعية المستحبة 2021
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