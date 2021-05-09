Advertisements

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان (دعاء 27 رمضان 2021) مكتوب ردد الدعاء الآن.. "اللَّهُمَّ وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ" وثوابه وفضله العظيم | بعض الادعية المستحبة 2021

الأحد 09/مايو/2021 - 03:53 م
دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان
دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان
Advertisements

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان (دعاء 27 رمضان 2021) مكتوب ردد الدعاء الآن.. "اللَّهُمَّ وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ" وثوابه وفضله العظيم | بعض الادعية المستحبة 2021

نشر لكم متابعيننا الكرام، مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
 
ونقدم ضمن سلسلة الأدعية دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمَسَائِلِ، وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ".
 
ثواب دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان: "مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ كُلَّ جَائِعٍ، وَأَرْوَى كُلَّ عَطْشَانَ، وَأَكْسَى كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ كَانُوا فِى الدُّنْيَا".

ومن الدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة: "اللّهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وعند ختمه من الفائزين، نسألك اللّهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك، أن تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين.. يا رب".

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان (دعاء 27 رمضان 2021) مكتوب ردد الدعاء الآن.. "اللَّهُمَّ وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ" وثوابه وفضله العظيم | بعض الادعية المستحبة 2021

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعاء رمضان 2021 دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان 2021 دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان دعاء اليوم 27 من رمضان 2021 ادعية رمضان 2021

أخبار تهمك

بيل يرغب في العودة إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ يومين

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وصول سلالات جديدة من فيروس كورونا لمصر

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

الخلافات تظهر في الزمالك قبل مواجهة القمة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

20 دعاء مستجاب في ليلة القدر 2019.. أفضل أدعية في الليالي الفردية آواخر شهر رمضان

دعاء ليلة القدر السديس .. أفضل الأدعية المستجابة في ليلة القدر 2020

رمضان 2020 | أفضل الأدعية المستحب قولها في ليلة القدر.. وأهمية هذا اليوم للمسلمين

دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 1441 وفضل تردده وثوابه.. اعرف دعاء يوم 26 رمضان 2020 مكتوب

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان 1441 وفضل تردده وثوابه.. ننشر دعاء يوم 28 رمضان 2020 مكتوب

ردد دعاء سابع يوم من رمضان.. وتعرف على ثوابه العظيم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

02:26 م

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

12:40 م

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق