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3.28 ملايين وفاة و157.7 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الأحد 09/مايو/2021 - 03:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، إلى 157.7 مليونًا حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.28 مليار جرعة.

                

وتجاوز عدد المتعافين، 93.7 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و283 ألف حالة، وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

 

وقد أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أنه جرى إعطاء نحو مليار و280 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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