Advertisements

ننشر حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 10/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

الأحد 09/مايو/2021 - 04:00 م
حالة الطقس غدا الاثنين
حالة الطقس غدا الاثنين
Advertisements

ننشر حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 10/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة، غدًا الإثنين الموافق 10/5/2021، على مدن ومحافظات مصر، وذلك وفق بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

درجات الحرارة غدا الاثنين

القاهرة 35 20

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 30 19

طنطا 34 19

شبين الكوم 35 20

دمنهور 35 19

بلطيم 27 18

مطروح 25 17

السلوم 24 19

سيوة 34 20

بورسعيد 27 19

دمياط 26 18

الزقازيق 35 20

المنصورة 35 20

الإسماعيلية 35 20

السويس 36 21

العريش 28 19

رفح 29 19

رأس سدر 34 20

نخل 36 19

نويبع 35 24

طابا 34 24

كاترين 30 18

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 25

الغردقة 38 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 36 23

أبو رماد 35 22

حلايب 31 22

رأس حدربة 32 21 

حالة الطقس غدا الاثنين
ويقول خبراء هيئة الأرصاد في بيان صادر قبل قليل، إنّه يسود غدًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، معتدل على باقِ الأنحاء.

وأضاف الخبراء، إن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحراراة المتوقعة غدا درجات الحراراة المتوقعة حالة الطقس غدا الاثنين حالة الطقس الطقس

أخبار تهمك

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ يومين

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

بيل يرغب في العودة إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وصول سلالات جديدة من فيروس كورونا لمصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 14 ساعة

الخلافات تظهر في الزمالك قبل مواجهة القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين على مدن ومحافظات مصر

الأرصاد تكشف عن كواليس حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا في جمهورية مصر العربية

الارصاد الجوية تكشف توقعات حالة الطقس غدا الاثنين 26/4/2021 (حالة الطقس في الرابع عشر من رمضان) | درجات الحرارة المتوقعة غدا

ننشر حالة الطقس غدا الخميس الموافق 29-4-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

ننشر حالة الطقس غدا الاحد الموافق 2-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

02:26 م

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

12:40 م

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق