



ننشر حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 10/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة





كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة، غدًا الإثنين الموافق 10/5/2021، على مدن ومحافظات مصر، وذلك وفق بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.





درجات الحرارة غدا الاثنين





القاهرة 35 20





الإسكندرية 27 18





وادي النطرون 30 19





طنطا 34 19





شبين الكوم 35 20





دمنهور 35 19





بلطيم 27 18





مطروح 25 17





السلوم 24 19





سيوة 34 20





بورسعيد 27 19





دمياط 26 18





الزقازيق 35 20





المنصورة 35 20





الإسماعيلية 35 20





السويس 36 21





العريش 28 19





رفح 29 19





رأس سدر 34 20





نخل 36 19





نويبع 35 24





طابا 34 24





كاترين 30 18





الطور 36 24





شرم الشيخ 38 25





الغردقة 38 26





مرسى علم 38 26





الفيوم 38 23





بني سويف 38 23





المنيا 39 24





أسيوط 39 24





سوهاج 42 25





قنا 43 26





الأقصر 44 28





أسوان 44 28





إدفو 44 28





أبو سمبل 42 27





الوادي الجديد 44 27





شلاتين 36 23





أبو رماد 35 22





حلايب 31 22





رأس حدربة 32 21





حالة الطقس غدا الاثنين

ويقول خبراء هيئة الأرصاد في بيان صادر قبل قليل، إنّه يسود غدًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، معتدل على باقِ الأنحاء.





وأضاف الخبراء، إن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.



