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إبراهيم عبدالله: قرارات اللجنة الثلاثية دائمًا ضد الزمالك

الأحد 09/مايو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وجه إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المكلفة بإدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة إلى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير إتحاد الكرة بشكل مؤقت.

وعبر قناة نادي الزمالك قال عبدالله أن المهندس أحمد مجاهد الذي نحترمه جميعًا نعرف أنه أهلاوي وسبق وأن أعلن ذلك ولكن يجب عليك أن تنحي الانتماء جانبًا عندما تكون في المسؤولية.

وتابع:" منذ أن تواجدت في اللجنة الثلاثية معظم القرارات يتم إتخاذها ضد الزمالك وأولها عندما تم التفكير في إلغاء تقنية الفيديو المساعد.

وأنهى ": التقنية التي أرادوا إلغاءها ساعدت الزمالك في الحصول على حقه الذي من المُمكن أن يهدر في الحصول على ركلات الجزاء الترجيحية.

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