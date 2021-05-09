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وزير الأوقاف: يجوز أداء صلاة العيد في المنزل

الأحد 09/مايو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجوز أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة، موضحا أنه يجوز أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة ولك كامل الأجر والثواب، مادامت نيتك إيثار عدم التزاحم وتحقيق التباعد حفاظا على الصحة فى ظل الظروف الراهنة".

وأضاف جمعة فى مقطع فيديو بثه عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب":"وإجابة لسؤال كيف نصلى العيد في المنزل فرادى أو جماعة، فإن صلاة العيد كصلاة الصبح سواء بسواء إلا أنك تكبر فى الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بنية الصلاة وقبل قراءة الفاتحة 7 تكبيرات، ثم تتم الركعة كما تتم الركعة الأولى من صلاة الصبح، وفى الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل قراءة الفاتحة تكبر 5 تكبيرات وتصلى الركعتين بعد ذلك".

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