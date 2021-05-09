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صلاة التسابيح.. كيفية أدائها في العشر الأواخر من رمضان 2021

الأحد 09/مايو/2021 - 04:03 م
صلاة التسابيح
صلاة التسابيح
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صلاة التسابيح.. كيفية أدائها في العشر الأواخر من رمضان 2021

تصدرت صلاة التسابيح محرك البحث جوجل وعبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الكثير من المسلمين يحرصون على أدائها في أيام شهر رمضان الكريم 2021.

ما هي صلاة التسابيح.. وكيف يمكن أداؤها؟
قالت دار الإفتاء المصرية، في حسابها على «فيس بوك»، إن صلاة التسابيح تُصلى أربع ركعات، «أي بتسليمة واحدة»، بدون تشهد أوسط.

وفي كل ركعة من الركعات الأربع في صلاة التسابيح يقرأ المصلي بفاتحة الكتاب وسورة أي سورة يختارها، ثم يقول وهو قائم بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع هذه التسبيحات الأربع: سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر 15 مرة.

وأشارت «الإفتاء» إلى أن المصلي يركع، وبعد التسبيح المعتاد في الركوع يقول: سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر 10 مرات، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلًا: سمع الله لمَن حمده، ثم يقول: سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر 10 مرات.

وقالت إن المصلي يهوى ساجدًا، وبعد التسبيح المعتاد في السجود يقول: سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر 10 مرات، ثم يرفع رأسه من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد، فيقول سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر 10 مرات.

وأضافت أن المصلي يسجد، وبعد التسبيحات المعتادة في السجود يقول: سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر 10 مرات، ثم يرفع رأسه من السجود ويجلس القرفصاء في استراحة خفيفة بين السجود والقيام ويقول: سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر 10 مرات، فذلك 75 مرة في كل ركعة.

وأوضحت أن المصلي بفعل ذلك 4 مرات، أي في الركعات الأربع، فتكون 300 تسبيحة.

وأكدت دار الإفتاء أن القول بأن صلاة التسابيح مشروعةٌ مستحبةٌ هو مذهب الشافعية والحنفية، وقولٌ عند الحنابلة بجوازها، ويرى بعض العلماء أنها غير مستحبة؛ ذهابًا منهم إلى تضعيف حديثها ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، ويُروى هذا عن الإمام أحمد، وإليه ميل الحافظ بن حجر في «التلخيص»، حيث نقل تضعيف حديثها عن ابن تيمية والمزي.

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