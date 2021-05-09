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محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة ببنها وتوسعة الدائري (صور)

الأحد 09/مايو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع، اليوم الأحد، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص.

ووجه المحافظ بزيادة المعدات والعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من إزالة المنازل المتعارضة وتسليم الموقع للشركة القائمة على أعمال التوسع في أسرع وقت.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق التام مع كل الأجهزة والعمل بدقة وحذر شديد أثناء الإزالة حفاظا على أرواح المواطنين في المنازل المجاورة، مطالبا أيضا بمتابعة صرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها، ورافق المحافظ في الجولة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة وتطوير ميدان محطة القطار بمدينة بنها، حيث وجه الهجان بسرعة اعتماد الرسوم الهندسية وضرورة توسعة الطريق ومراعاة تحقيق السيولة المرورية والمظهر الجمالي والتنسيق مع السكة الحديد وجهاز التنسيق الحضري لسرعة تنفيذ المشروع ضمن أعمال تطوير مدينة بنها.

ورافق المحافظ المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت في وقت سابق البدء في تنفيذ مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها بعد اعتماد التصميمات الهندسية، حيث يتضمن المشروع إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة ببنها وتوسعة الدائري (صور)
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة ببنها وتوسعة الدائري (صور)
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة ببنها وتوسعة الدائري (صور)
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة ببنها وتوسعة الدائري (صور)

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