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نتائج الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على النيل في الدقهلية

الأحد 09/مايو/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية استمرار أعمال الموجة 17 لإزالة التعديات على نهر النيل في الدقهلية بإكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إستمرار أعمال حملات إزالة التعديات علي جانبي نهر النيل في إطار الموجة 17 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الحملات في مارس الماضي وحتي اليوم يبلغ 789 حالة إزالة بمساحة إجمالية قدرها 124250 متر مربع بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة،وأضاف مختار أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالدقهلية.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء أعمال موجة الإزالات، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
نتائج الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على النيل في الدقهلية
نتائج الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على النيل في الدقهلية
نتائج الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على النيل في الدقهلية
نتائج الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على النيل في الدقهلية
نتائج الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على النيل في الدقهلية
نتائج الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على النيل في الدقهلية

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