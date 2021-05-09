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تداول 26 سفينة و3417 شاحنة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الأحد 09/مايو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة و3 آلاف و417 شاحنة بالميناء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، فيما بلغت الحاويات الواردة 66 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 3 آلاف و285 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامى للهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن قطارا بحمولة إجمالية 1325 طن قمح غادر الميناء متجه إلى صوامع شبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173 ألفا و212 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 84 ألفا و40 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32 ألفا و287 طنا، شملت 9 آلاف و 770 طن يوريا، و12 ألفا و 619 طن رمل، و6 آلاف و350 طن فوسفات، 848 طن داي امونيوم، و2.7 ألف طن مخلفات بنجر، بينما بلغت الواردات 24 ألفا و 322 طن بضائع عامة تضمنت 12 آلاف و574 طن حديد، و2811 طن خشب زان، و8 آلاف و937 طن قمح.

وأضاف البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 464 حاوية مكافئة، تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية ، وفاكهة ، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ، لبنان ، أمريكا ، سلوفينيا ، إيطاليا ، الهند ،كرواتيا، سنغافورة ، هونج كونج ،سريلانكا، واسبانيا .

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