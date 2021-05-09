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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأحد 09/مايو/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الإثنين، الموافق10 مايو 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 15 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

اعتبارا من غدا الإثنين انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من شمال البلاد وحتي اشمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

غدا الإثنين:

نشاط رياح على مناطق من والقاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا: علي مناطق من شمال الصعيد وسيناء وجبال سلاسل البحر الأحمر علي فترات متقطعة(40%)

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا: علي مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وجبال سلاسل البحر الأحمر علي فترات متقطعة(40%)

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد على فترات متقطع

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا: علي مناطق من سيناء وجبال سلاسل البحر الأحمر علي فترات متقطعة(40%)

يوم الخميس المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطع

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطع

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطع

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

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