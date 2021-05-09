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أقوال شقيق المتهم بقتل زوجة شقيقه بحلوان: تعرض لصدمة بعد وفاة زوجة وطفله

الأحد 09/مايو/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أستمعت نيابة حوادث حلوان الكلية إلي أقوال شقيق المتهم بقتل زوجة شقيقه بعدة طعنات أودت في حياتها في الحال بحلوان، حيث قال أن شقيقه يعمل موظف أمن بأحدي محطات مترو الانفاق وكان يعاني من أزمة نفسية حادة نتيجة تعرضه لحادث طريق قبل شهور ثم بعد ذلك وفاة زوجته أثناء وفاة ولادتهم طفلهم الأول حيث كانوا يعانون من عدم الأنجاب لمدة 6 سنوات وعند الولادة توفت داخل المستشفي في شهر نوفمبر الماضي، مما أدي إلي تعرض المتهم إلي صدمة شديدة.

وأضاف شقيق المتهم أنهم قاموا بادخاله لإحدي المصحات النفسية بعد قيامه بمحاولة ايذاء نفسه وزوجات أشقائه أكثر من مرة باستخدام سلاح أبيض سكين، ناكرا ما قاله المتهم أمام جهات التحقيق بقيامه بالواقعة بسبب أنه كان يوجد خلافات عائلية بينه وبين المجني عليها.


بدأت تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، بلاغا يفيد باستقبال مستشفى حلوان العام سيدة تدعى رشا كامل 25 عاما، مصابة بطعنات نافذة في الصدر وتوفيت عقب وصولها.

وبالفحص تبين أن القاتل شقيق زوج المجنى عليها "عمر صابر" موظف أمن بمترو الأنفاق.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بشراء سكينة للاعتداء بها على زوجات أشقائه، وأنه يمر بأزمة نفسية تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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