Advertisements

توريد 128 ألف طن قمح بكفرالشيخ حتى الآن

الأحد 09/مايو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط إنه تم توريد 128 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع منذ بداية موسم التوريد في 20 أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الأحد.

وأضاف مساعد وكيل الوزارة - في بيان صادر اليوم - أن استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالي يتم من خلال 20 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

أخبار تهمك

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ ساعتين

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ يومين

الخلافات تظهر في الزمالك قبل مواجهة القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وصول سلالات جديدة من فيروس كورونا لمصر

منذ أقل من ساعة

بيل يرغب في العودة إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

02:26 م

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

12:40 م

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق