توريد 128 ألف طن قمح بكفرالشيخ حتى الآن





قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط إنه تم توريد 128 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع منذ بداية موسم التوريد في 20 أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الأحد.





وأضاف مساعد وكيل الوزارة - في بيان صادر اليوم - أن استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالي يتم من خلال 20 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.