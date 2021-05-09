تداول 379 شاحنة و6 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع في الموانئ اليوم /الأحد/ شهدت تداول 379 شاحنة، وبلغ حجم تداول البضائع 6000 طن بضائع.





وأفاد بيان صدر عن الهيئة، أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع و314 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 1500 طن بضائع و65 شاحنة.





واستقبل ميناء سفاجا السفينتين (دليلة وبوسيدون إكسبريس) وغادرته السفينتان (الحرية ووادى العرب) .. كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان وغادرته السفينتان سينا وعمان.