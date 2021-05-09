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هدف الأهلي.. اعتراف مثير من الزمالك بشأن نجم الفريق

الأحد 09/مايو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد عمرو الدرديري مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن لاعب الفريق الكروي والمعار للإتحاد السكندري، رزاق سيسيه، يمكنه التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

 

وقال الدرديري في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "قبل كل مباراة للزمالك أمام الأهلي، نسمع عن مشاكل في القلعة البيضاء، ولا نسمع عن أزمات في القلعة الحمراء".

 

وأكمل:" الموسم الماضي ترددت انباء عن عودة سيسيه، فوقع على عقود جديدة لمدة موسمين مقبلين، وهذا العقد لم يوثق، وهو النسخة القديمة من عقود الجبلاية، فبالتالي لم يعد ساريًا، والعقد الساري حتى 2022 وهو موثق وبناءً على هذا العقد هو معار للإتحاد السكندري".

 

وواصل: "موسم 2022 هو الأخير لرزاق سيسيه مع الزمالك، وإذا أراد التوقيع على عقود انضمام لنادي أخر في يناير المقبل يحق له ذلك، ولكن هناك اتفاق مع اللاعب على العودة للزمالك على أن يتم تجديد عقده بقيمة مادية جديدة".

 

وكانت تقارير صحفية قد أكدت رغبة الأهلي في ضم سيسيه مجانا، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

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