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غلق ميدان التحرير اليوم.. وتحويلات مرورية

الأحد 09/مايو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض الأعمال داخل ميدان التحرير الأمر الذي يستلزم غلق الميدان أمام حركة المرور من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد حتى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين الموافق 10/5/2021.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

أعلى نفق كمال الدين صلاح:
القادم من ميدان الجزيرة اتجاه ميدان التحرير يتجه للدخول يمينًا شارع كورنيش النيل وعدم الاستكمال بشارع التحرير اتجاه ميدان التحرير.

ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض:
القادم من شارع الجلاء أو منزل كوبرى أكتوبر يتجه للدخول يمينًا اتجاه شارع امتداد رمسيس وعدم الاستكمال اتجاه شارع ميريت اتجاه ميدان التحرير.

ميريت وقصر النيل:
القادم من ميدان طلعت حرب يتجه للدخول يمينًا اتجاه ميدان الشهيد ولا يسمح الدخول يسارًا تجاه ميدان التحرير.

ميريت والبستان:
القادم من شارع البستان يتجه للدخول يمينًا اتجاه ميدان الشهيد.

القصر العيني والشيخ ريحان:
القادم من اتجاه النافذة يتجه للدخول يمينًا شارع الشيخ ريحان وعدم الاستكمال اتجاه ميدان التحرير.

القصر العيني ومحمد محمود:
القادم من شارع محمد محمود يتجه لاستكمال السير اتجاه شارع سرايا الإسماعيلية وعدم الدخول يمينًا اتجاه ميدان التحرير.

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