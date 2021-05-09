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تجوز في المنزل.. إجراءات وزارة الأوقاف لصلاة العيد بسبب كورونا

الأحد 09/مايو/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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وضعت وزارة الأوقاف، شروط وضوابط لأداء صلاة العيد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بإقامتها في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة.

ويرصد "الفجر"، إجراءات وزارة الأوقاف لأداء صلاة العيد في ظل جائحة كورونا.

١. أجاز الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة العيد في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دامت النية هي إيثار عدم التزاحم وتحقيق التباعد حفاظا على الصحة في ظل الظروف الحالية.

٢. وافقت لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط.

٣. عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

٤. ضرورة تعميم منشورات بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة لصلاة العيد فى المساجد وتعليق لافتات توعية للمصلين للالتزام بهذه الضوابط.

٥. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

٦. لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.

٧. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي.

٨. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه.

وكانت وزارة الأوقاف، وجهت مديري المديريات في جميع المحافظات بمراجعة قوائم المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، والتي سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها، والتأكد من جاهزيتها لأداء صلاة العيد.

كما شددت على ضرورة تعميم منشورات بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة لصلاة العيد في المساجد وتعليق لافتات توعية للمصلين للالتزام بهذه الضوابط.

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