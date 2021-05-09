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محاكمة 4 متهمين لقتلهم سعودي الجنسية بالزيتون

الأحد 09/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة اليوم الأحد باحالة 4 متهمين بقتل شخص عربي الجنسية بمنطقة الزيتون إلي محكمة الجنايات للمحاكمة.

بدأت الواقعة بتلقى مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بأحد الشوارع بالمنطقة، وبالانتقال والفحص تبين أنها لذكر في العقد الرابع من العمر مجهول الهوية، يرتدى زى عربي، عبارة عن جلباب ووشاح وعقال، وبه إصابة ظاهرية عبارة عن جرح قطعى بمنطقة الرأس.

وبعمل التحريات وتكثيفالإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التعرف على لوحات السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة في العقد الثانى من العمر، وتدعى «ن، ح»، وشقيقها «ح، ح»، ٣٣ سنة، وطليقها ويدعى «س، م»، وشقيقه «ح، م».

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة عن طريق قيام المتهمة الرئيسية بالذهاب إلى شقة الضحية المدعو «نواف» لقضاء سهرة حمراء برفقته ووضع مخدر بالعصير، والاستيلاء على المبالغ المالية التى بحوزته، وأثناء إفاقة الضحية، وشعوره بهم قتله شقيق المتهمة بضربه بحديدة على رأسه حتى سقط على الأرض مغشى عليه وفارق الحياة، ثم وضعوه داخل سيارة خاصة بالمتهم الثانى وألقوا بجثته بأحد شوارع الزيتون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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