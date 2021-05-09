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البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية

الأحد 09/مايو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي على عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي يوم الاربعاء الموافق 19 مايو 2021م بالقاهرة- جمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن عقد  هذه الجلسة الطارئة، يأتي انطلاقاً من قيام البرلمان العربي بمسئوليته القومية في نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم كافة حقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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