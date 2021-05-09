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ماجي أنور تكشف الستار عن لجنة تحكيم مهرجان فاتن حمامة السينمائي وتضيف هذه المسابقة

الأحد 09/مايو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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كشفت المنتجة والمخرجة ماجي أنور عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة من مهرجان فاتن حمامة السينمائي والمقامة اونلاين من لندن، وتتكون اللجنة من
الممثل و المخرج البريطاني شون كورنين، المنتج المصري هشام سليمان، المنتج الايطالي لورينزو كارفيلي

وأعلنت ماجي أنور عن فتح مسابقه جديدة للأفلام الانتاج القديم"، وهي الافلام التي مر عليها اكتر من سنتين من انتاجها و قالت ماجي انور ان الافلام التي انتجت منذ عام ٢٠٠٠ ختي ٢٠١٨ و لن تعرض بعد لابد من توفير دور عرض لها و عدم تجاهلها شرطا الا تكون قد شاركت في المهرجان من قبل للمشاركة في هذه المسابقه.

ومن شروط هذه المسابقة،

تاريخ الانتاج ٢٠٠٠ حتي ٢٠١٨
الافلام القصيره لا تزيد مدتها عن ٣٠ دق
الافلام الطويله اكتر من ٣٠ دق
الا يكون الفيلم قد شارك في المهرجان من قبل.

وكانت قد كشفت المنتجة والمخرجة ماجي أنور، عن مفاجأة جديدة لجمهور مهرجان فاتن حمامة السينمائي؛ حيث تعاقدت مع شركة في هوليوود قاموا بتصميم سينما تحمل أسم ماجي أنور، ليقدم عليها عروض المهرجان بالكامل أونلاين سواء الأفلام أو الورش.


وعبرت ماجي أنور، عن سعادتها بتلك الخطوة، وقالت في تصريحات صحفية: إن هذه المرة الاولى التي تعد فيها سينما خصيصيا في هوليوود من أجل مهرجان عربي.

وكانت المنتجة والمخرجة ماجي أنور قد أعلنت عن قيامها بعدد من التحضيرات الخاصة بمهرجان فاتن حمامة السينمائي المقرر إقامته «اون لاين» بسبب فيروس كورونا، وفتحت باب التقديم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي والسيناريو بالدورة السابعة والمقرر انطلاقها الشهر القادم، ويغلق باب التقديم نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن ماجي أنور مخرجة، منتجة وكاتبة مصرية، ومؤسسة مهرجان فاتن حمامة السينمائي، اشتهرت بإخراج العديد من الأفلام التسجيلية التي تجسد من خلالها المشوار الفني لعدد من الفنانين مثل فيلم الفاتنة عن الراحلة فاتن حمامة.

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