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هل التصنيع المحلي للقاح كورونا يغني عن الاستيراد؟.. مديرة "فاكسيرا" توضح
الأحد 09/مايو/2021 - 04:43 م
رقية جمال
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قالت الدكتورة هبه والي، مدير الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات "فاكسيرا" إننا نسعى لنقل تكنولوجية تصنيع لقاح كورونا في مصر، وخلال شهر يونيو القادم سيتم تصنيع 2 مليون جرعة من إجمالي 40 مليون جرعة مقرر إنتاجهم خلال عام في مصنع شركة فاكسيرا يتم إخضاعهم لتقييم هيئة الدواء وبمجرد انتهاء التقييم يتم وضعهم بمراكز التطعيمات في غضون أسابيع.
وأضافت "هبه والي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا سيصبح لدينا قدرة بعد ذلك لإنتاج من 2-4 مليون جرعة ثم زيادة الطاقة الإنتاجية تباعًا.
وتابعت مدير الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات "فاكسيرا"، أن هناك تنوع لمصادر اللقاحات ولا يتم الاعتماد على لقاح واحد، والتصنيع المحلي في الوضع الحالي لن يكفي، وسيتم تنويع المصادر لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي.
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