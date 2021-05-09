Advertisements

هل التصنيع المحلي للقاح كورونا يغني عن الاستيراد؟.. مديرة "فاكسيرا" توضح

الأحد 09/مايو/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة هبه والي، مدير الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات "فاكسيرا" إننا نسعى لنقل تكنولوجية تصنيع لقاح كورونا في مصر، وخلال شهر يونيو القادم سيتم تصنيع 2 مليون جرعة من إجمالي 40 مليون جرعة مقرر إنتاجهم خلال عام في مصنع شركة فاكسيرا يتم إخضاعهم لتقييم هيئة الدواء وبمجرد انتهاء التقييم يتم وضعهم بمراكز التطعيمات في غضون أسابيع.

وأضافت "هبه والي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا سيصبح لدينا قدرة بعد ذلك لإنتاج من 2-4 مليون جرعة ثم زيادة الطاقة الإنتاجية تباعًا.

وتابعت مدير الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات "فاكسيرا"، أن هناك تنوع لمصادر اللقاحات ولا يتم الاعتماد على لقاح واحد، والتصنيع المحلي في الوضع الحالي لن يكفي، وسيتم تنويع المصادر لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هبة والي لقاحات كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أمين عمر حكمًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك وعاشور للفيديو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع القطاع الخاص

منذ ساعة و 7 دقيقة

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 15 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 11 ساعة

هدف الأهلي.. اعتراف مثير من الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير الكهرباء

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ حوالي 5 ساعات

الخلافات تظهر في الزمالك قبل مواجهة القمة

منذ أقل من ساعتين

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 5 ساعات

غلق ميدان التحرير اليوم.. وتحويلات مرورية

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

02:26 م

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

12:40 م

هدف الأهلي.. اعتراف مثير من الزمالك بشأن نجم الفريق

04:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق