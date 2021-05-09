هل التصنيع المحلي للقاح كورونا يغني عن الاستيراد؟.. مديرة "فاكسيرا" توضح

قالت الدكتورة هبه والي، مدير الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات "فاكسيرا" إننا نسعى لنقل تكنولوجية تصنيع لقاح كورونا في مصر، وخلال شهر يونيو القادم سيتم تصنيع 2 مليون جرعة من إجمالي 40 مليون جرعة مقرر إنتاجهم خلال عام في مصنع شركة فاكسيرا يتم إخضاعهم لتقييم هيئة الدواء وبمجرد انتهاء التقييم يتم وضعهم بمراكز التطعيمات في غضون أسابيع.





وأضافت "هبه والي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا سيصبح لدينا قدرة بعد ذلك لإنتاج من 2-4 مليون جرعة ثم زيادة الطاقة الإنتاجية تباعًا.



