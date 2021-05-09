مياه الفيوم: قطع مياه الشرب عن قرية سنهور القبلية لمدة ١٢ساعة بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، اليوم الأحد الموافق ٩٥٢٠٢١ عن قطع مياه الشرب عن قرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس يوم الإثنين الموافق ١٠٥٢٠٢١ لمدة ١٢ ساعة متواصلة ابتداء من الساعه الخامسه صباحا حتى الساعه الخامسة مساءً من نفس اليوم،وذلك بسبب أعمال الصيانة لخط مياه الشرب الناقل البالغ قطره ٥٦٠مم.



وتناشد الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الخدمة مرة أخرى.



كما تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة لاهالى القرية لسد احتياجاتهم من مياه الشرب خلال أعمال الصيانة.