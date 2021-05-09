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إسرائيل تعزز قواتها في الضفة الغربية بـ3 كتائب

الأحد 09/مايو/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
وكالات
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وجه رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية اللواء آفيف كوخافي، الأحد، بتعزيز القوات على خط التماس في الضفة الغربية بثلاث كتائب إضافية.

 

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "قرار التعزيز تم عقب تقييم للوضع أجراه في منطقة سالم قرب جنين في أعقاب إحباط محاولة تسلل 3 شبان فلسطينيين الى داخل إسرائيل الجمعة الماضي".

 

من جهتها، أكدت مصادر إعلامية، أن "المهمة المركزية في هذه المرحلة حسب الدوائر العسكرية هي احتواء التصعيد في القدس، من خلال منع الاحتكاك بين المسلمين واليهود على خلفية فعاليات يوم توحيد شطري العاصمة غدا".

 

واندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين الفلسطينيين وشرطة الحدود الإسرائيلية في القدس الشرقية، وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب 205 فلسطينيين، فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية بإصابة 17 من عناصرها.

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الكلمات المفتاحية

الضفة الغربية اسرائيل 3 كتائب

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