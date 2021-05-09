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نشرة حوادث الفجر: براءة مأمور قسم حدائق القبة و13 أخرين من تهمة قتل المتظاهريين

الأحد 09/مايو/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

غلق ميدان التحرير اليوم.. وتحويلات مرورية

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض الأعمال داخل ميدان التحرير الأمر الذي يستلزم غلق الميدان أمام حركة المرور من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد حتى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين الموافق 1052021.

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أقوال شقيق المتهم بقتل زوجة شقيقه بحلوان: تعرض لصدمة بعد وفاة زوجة وطفله

أستمعت نيابة حوادث حلوان الكلية إلي أقوال شقيق المتهم بقتل زوجة شقيقه بعدة طعنات أودت في حياتها في الحال بحلوان، حيث قال أن شقيقه يعمل موظف أمن بأحدي محطات مترو الانفاق وكان يعاني من أزمة نفسية حادة نتيجة تعرضه لحادث طريق قبل شهور ثم بعد ذلك وفاة زوجته أثناء وفاة ولادتهم طفلهم الأول حيث كانوا يعانون من عدم الأنجاب لمدة 6 سنوات وعند الولادة توفت داخل المستشفي في شهر نوفمبر الماضي، مما أدي إلي تعرض المتهم إلي صدمة شديدة.

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التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في حريق محطة تصدير موالح بمنشأة القناطر

كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، في واقعة نشوب حريق بمحطة تصدير موالح وقطعة أرض زراعية على مساحة ٦ آلاف متر بمنشاة القناطر، أن الحريق نتيجة لماس كهربائي من لوحة التحكم بمحطة التصدير.

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حيثيات الحكم على متحرش المعادي: الدفاع قدم مستندات تؤكد أن المتهم مدرك لأفعاله وعاقل

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محيي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق، حيثيات الحكم بمعاقبة المتهم بالتحرش بطفلة المعادي بالسجن المشدد 10 سنوات.

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عاجل.. براءة مأمور قسم حدائق القبة و13 أخرين من تهمة قتل المتظاهريين

قضت اليوم الأحد الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة 8 ضابط و4 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011

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