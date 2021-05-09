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أمين عمر حكمًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك وعاشور للفيديو

الأحد 09/مايو/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف مسؤولو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها غدً الاثنين ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

ويأتي طاقم التحكيم لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك كالآتي:- 

أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه كل من يوسف البساطي وهاني عبدالفتاح حكام مساعدين، بينما أحمد الغندور  سيكون حكم رابع وحكم الفيديو VAR  محمود عاشور ويعاونه محمود بسيوني.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.


وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف سجل للأهلي كل من بدر بانون ومحمد مجدي أفشة.

بينما فاز الزمالك على حساب سموحة ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري المصري بهدفين مقابل هدف سجلهم كل من أشرف بن شرقي وطارق حامد.

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