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خالد الجندي: إسقاط أكذوبة الطلاق الشفوي مسئولية المجتمع بأثره (فيديو)

الأحد 09/مايو/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الطلاق الشفوي أكذوبة وإسقاط هذه الأكذوبة مهمة المجتمع بأثره، ولا بد أن يتدخل القانون لحسم الطلاق الشفوي مثلما تم حسم زواج القاصرات بالقانون، فلا يوجد طلاق إلا بوثيقة.

وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الطلاق الشفوي وسيلة تغيرت بتغير الزمان والمكان، فكان الزواج في البداية نفسه شفوي، وبعدها أصبح الزواج تحريري، مشددًا على رفضه القاطع للطلاق الشفهي، معقبًا: " لا يوجد طلاق إلا بوثيقة، كفاية هزار في الدين".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد دليل قطعي عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- ينهي عن ختان الإناث ولكن القانون انهى هذه المسألة؛ لكونه يراعي العرف والعلم والصحة والحالة النفسية والاستحسان وسد الذرائع، والاستصحاب، مضيفًا ساخرًا من الطلاق عبر الواتس: "حياتك تبقى مرهونة على هيئة الاتصالات لو الخط اتقطع او التليفون هنج أو مبعتش الباقة هتروح في داهية أنت وأسرتك".

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