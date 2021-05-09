مانشستر يونايتد يضرب أستون فيلا بثلاثية ويؤجل حسم لقب البريميرليج

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق فوزاً ثمينا على مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيلا بارك”، ضمن إطار الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ودخل مانشستر يونايتد المباراة بقوة كبيرة، وهدد مرمى أستون فيلا في أكثر من مناسبة، لكن على عكس سير اللقاء، نجح أصحاب الأرض في افتتاح باب التسجيل بحلول الدقيقة 24 عبر بيرتراند تراوري الذي سدد كرة رائعة في المقص الأيسر للحارس.

وكثّف رجال المدرب أولي جنار سولشاير هجومهم في الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني، الأمر الذي نتج عنه احتساب ركلة جزاء لمصلحة بول بوجبا، نفذها برونو فيرنانديز بنجاح عند الدقيقة 52.

وبعد 4 دقائق فقط، تمكن ماسون جرينوود من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد عبر تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم البديل إدينسون كافاني مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 70 معززاً موقعه في المركز الثاني، ومتخلفاً عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 10 نقاط، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 48 وتراجع إلى المركز 11.