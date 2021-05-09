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درة تنتقد التهجير القسري للفلسطنيين: #انقذوا_الشيج_جراح

الأحد 09/مايو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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انتقدت الفنانة درة التهجير القسري الذي يحدث في فلسطين وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"
كتبت الفنانة درة منشوًرا عبر صفحتها الشخصية وعلقت قائلة:" لتهجير القسري للفسطينين العزّل، أصحاب الأرض جريمة ، ضد الممارسات القمعية في القدس مدينة السلاّم والمسجد الأقصى .


وأضافت :" ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب طبقا لكل المواثيق الدولية.
ضد الممارسات الصهيونية في القدس

وختمت قائلة :" انقذوا_الشيج_جراح

تشارك الفنانة درة ف السباق الحالي بمسلسل " بين السماء والأرض " بطولة هاني سلامة ، درة ، يسرا اللوزي ، محمد ثروت ، أحمد بدير ، سوسن بدر، ندي موسي تأليف إسلام حافظ إخراج ماندو العدل

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