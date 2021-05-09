درة تنتقد التهجير القسري للفلسطنيين: #انقذوا_الشيج_جراح

انتقدت الفنانة درة التهجير القسري الذي يحدث في فلسطين وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"

كتبت الفنانة درة منشوًرا عبر صفحتها الشخصية وعلقت قائلة:" لتهجير القسري للفسطينين العزّل، أصحاب الأرض جريمة ، ضد الممارسات القمعية في القدس مدينة السلاّم والمسجد الأقصى .





وأضافت :" ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب طبقا لكل المواثيق الدولية.

ضد الممارسات الصهيونية في القدس



وختمت قائلة :" انقذوا_الشيج_جراح



تشارك الفنانة درة ف السباق الحالي بمسلسل " بين السماء والأرض " بطولة هاني سلامة ، درة ، يسرا اللوزي ، محمد ثروت ، أحمد بدير ، سوسن بدر، ندي موسي تأليف إسلام حافظ إخراج ماندو العدل