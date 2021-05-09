فنانة شهيرة ضحية "رامز عقله طار"

تحل الفنانة نهلة سلامة ضحية الحلقة الـ27 من برنامج "رامز عقله طار" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ7 مساء.



وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة أحد النجوم لافتتاح ملهى ولكنه يتفاجأ ببعض المصاعب أثناء تجربة الألعاب.



ويعرض برنامج "رامز عقله طار" في تمام الساعة الـ7 مساء على قناة "mbc مصر" واستضاف رامز جلال عدد من نجوم الفن والرياضة في برنامجه هذا العام وكان ضحية الحلقة ال26 من البرنامج الإعلامي السعودي علي العلياني..