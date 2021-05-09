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الكشف عن موعد الظهور الأول لمدرب الهلال السعودي الجديد

الأحد 09/مايو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موعد الظهور الرسمي الأول للبرتغالي جوزيه مورايس، المدير الفني الجديد لفريق الهلال السعودي، مع الفريق، وذلك بعد انتهاء فترة العزل وفق البروتوكولات الاحترازية.

 

وكان الهلال، أعلن تعاقده مع مورايس الأسبوع الماضي، لمدة شهرين وحتى انتهاء الموسم الجاري، خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي.


ووفقا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فأن مورايس سيبدأ عمله مع الهلال اليوم الأحد، بعد انقضاء فترة العزل وفق البروتوكولات الاحترازية، عقب عودة اللاعبين من الراحة التي مُنحوا لها أمس.

 

وأوضح المصدر أن مورايس تابع مباراة ديربي الرياض بين الهلال والشباب التي أقيمت مساء الجمعة، عبر قناة الرياضية السعودية، وقد تواصل في وقتٍ سابق مع عبداللطيف الحسيني، المدير الفني قبل اللقاء ووضع بعض التدريبات للفريق.

  

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