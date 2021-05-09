خالد الجندي: الزواج العرفي زنا (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك بعض الأمور التي سكتت عنها الشريعة الإسلامية إما لإندراجها تحت قواعد عامة نظمتها الشريعة، أو أنها متروكة لأحوال المجتمع والتغير العرفي والظرفي للمجتمع.





وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الشريعة فتحت بابا عظيما يسمى الاستصحاب والاستحسان ومراعاة العرف ودفع الضرر وسد الذرائع، والتي يعلمها الأزهريين فقط، مستدلًا على ذلك بحديث الرسول –صلى الله عليه وسلم- "عنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ جَرْثُومِ بنِ نَاشِرٍ عنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: إنَّ اللَّه تَعَالَى فَرَضَ فَرائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وحدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وحَرَّم أشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها، وَسكَتَ عَنْ أشْياءَ رَحْمةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيانٍ فَلا تَبْحثُوا عَنْهَا".



