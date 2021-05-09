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'الغضبان' منع جميع أشكال الاحتفالات والتجمعات ببورسعيد

الأحد 09/مايو/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات سير العمل داخل مختلف أحياء المحافظة، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات كورونا المستجد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والأجهزة المعنية.

واستعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة آخر تطورات الأعمال حول المشروعات الجاري تنفيذها، مشددا على المتابعة المستمرة للمشروعات بما يضمن سرعة الانتهاء منها، كما تابع الإجراءات المتخذة من كافة الأحياء لتنفيذ قرارات غلق المقاهى والكافتيريات كإجراء احترازي لمواجهة كورونا ومنع أشكال الاحتفالات والتجمعات، مشيدا بجهود الأجهزة التنفيذية المتواصلة ليلا ونهارا للحفاظ على السلامة العامة وتطبيق الإجراءات الوقائية، كما أشاد بالتزام العديد من أصحاب المحال فى الأحياء بالغلق فى المواعيد المقررة، مؤكدا على ثقته فى وعى المواطن البورسعيدى.

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء من اجل الصالح العام والخروج من هذه المرحلة بسلام خاصة مع استقبال عيد الفطر المبارك، مجددا مناشدته باتباع وسائل السلامة العامة وارتداء الكمامات الطبية والبعد عن التكدس فى الأسواق وعدم الخروج الا للضرورة والحفاظ على التباعد الإجتماعى، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لفرض الالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال هذه المرحلة.
'الغضبان' منع جميع أشكال الاحتفالات والتجمعات ببورسعيد
'الغضبان' منع جميع أشكال الاحتفالات والتجمعات ببورسعيد
'الغضبان' منع جميع أشكال الاحتفالات والتجمعات ببورسعيد
'الغضبان' منع جميع أشكال الاحتفالات والتجمعات ببورسعيد
'الغضبان' منع جميع أشكال الاحتفالات والتجمعات ببورسعيد
'الغضبان' منع جميع أشكال الاحتفالات والتجمعات ببورسعيد

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