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تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم

الأحد 09/مايو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد اليوم الأحد، الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المديرية تعاون بين مديرية الزراعة بالفيوم ومديرية الطب البيطرى بالفيوم،وذلك بحضور المهندس أيمن نعمان مدير عام إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية والمهندس سمير صبرى على مسئول مراكز تجميع الالبان بالمديرية وممثلي مديرية الطب البيطرى الدكتور ايمن محمد عادل وكيل وزارة الطب البيطرى والدكتورة مروة صلاح محمد مدير إدارة الصحة العامة والإمراض المشتركة.

حيث ناقش الاجتماع عدة نقاط منها:
 
- مناقشة ماتم متابعته من مراكز تجميع الألبان محافظة الفيوم ومناقشة المعوقات التى تقف امام بعض المراكز بخصوص الدخول فى منظومة التطوير.

- بدء تنفيذ ما ورد من وزارة الزراعة من المنسق العام لمراكز تجميع الالبان الدكتور عبد الرشيد غانم بخصوص نماذج تجميع الالبان بغرض التطوير والتنبيه على أصحاب مراكز تجميع الألبان بضرورة الانضمام إلى منظومة التطوير للصالح العام من خلال إنتاج لبن نظيف وصحى للمواطن.

- والتأكيد على الانتهاء من المطلوب قبل يوم 20 مايو 2021.

- البدء الفورى فى توزيع المهام على مديرى الإدارات الزراعية والبيطرية بكل مركز بخصوص البيانات المطلوبة الخاصة بمراكز تجميع الالبان.

وقد أشاد مدير مديرية الزراعة ومدير مديرية الطب البيطرى بالدور الفعال والمجهود المبذول لكل من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين القائمين على مراكز تجميع الألبان ابتداء من المديريات وانتهاء بالجمعيات الزراعية والواحدات البيطرية والتى يعمل من خلالها البعض إلى ما بعد الساعة الخامسة مساء نظرا لقلة عدد الموظفين بعد إحالة الكثير إلى المعاش وقلة الإمكانيات المتاحة وقلة وجود وسيلة مواصلات وضرورة تحفيز هؤلاء.

وأختتم الإجتماع على أن يتم عمل غرفة عمليات مشتركة وتظل اللجنة فى انعقاد دائم وعمل اجتماعات طارئة عند اللزوم.
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم
تفاصيل وتوصيات الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بزراعة الفيوم

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