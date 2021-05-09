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موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

الأحد 09/مايو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة صفقات المارد الأحمر الصيفية في الموسم المقبل.

 

ويسعى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لحسم عدد من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق بناء على رغبة بيتسو موسيماني.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق في طريقه لحسم التعاقد مع ثلاثة صفقات قوية، حددها بيتسو موسيماني.

 

وتابع المصدر، أن موسيماني حدد ثلاثة صفقات، بينهم لاعب جناح وظهير أيمن، حيث يدرس أمير توفيق عددًا من السير الذاتية لعرضها على المدير الفني لحسم الصفقات الجديدة.

 

ويأتى على رأس اللاعبين الذي يسعى الأهلي للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار لصفوف إنبي، وذلك من أجل تدعيم الجبهة اليمنى.

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