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موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية
الأحد 09/مايو/2021 - 05:28 م
محمد الدمتناوي
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استقر
المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي، على قائمة صفقات المارد الأحمر الصيفية في الموسم المقبل.
ويسعى
أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لحسم عدد من الصفقات القوية لتدعيم
صفوف الفريق بناء على رغبة بيتسو موسيماني.
حيث
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق في طريقه لحسم التعاقد مع
ثلاثة صفقات قوية، حددها بيتسو موسيماني.
وتابع
المصدر، أن موسيماني حدد ثلاثة صفقات، بينهم لاعب جناح وظهير أيمن، حيث يدرس
أمير توفيق عددًا من السير الذاتية لعرضها على المدير الفني لحسم الصفقات
الجديدة.
ويأتى
على رأس اللاعبين الذي يسعى الأهلي للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية
المقبلة، كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار لصفوف إنبي، وذلك من أجل تدعيم الجبهة
اليمنى.
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