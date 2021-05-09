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إيبار يفوز على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني

الأحد 09/مايو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
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تمكن فريق إيبار من الفوز الثاني على التوالي إثر تغلبه 1 / صفر على مضيفه خيتافي اليوم الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

رغم الفوز، بقي إيبار متذيلا لجدول الترتيب في المركز العشرين برصيد 29 نقطة، في حين تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويدين إيبار بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه خوسيه لويس جارسيا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

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الدورى الإسباني إيبار يفوز على خيتافd

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