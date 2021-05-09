27 مركزا ومدينة.. الخريطة الكاملة للمناطق التي بدأت تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة

تمثل المنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية، لإعادة تنظيم عملية البناء، وإنهاء حالة العشوائية القائمة، خصوصا مع حرص الدولة على حوكمة منظومة البناء في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية، ووضع إطار شامل لمنظومة تقديم خدمات الترخيص بشكل مميكن وميسر بمختلف المحافظات، ما يسهم في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي واستعادة الشكل الحضاري لمباني مصر.



واعتبارا من يوم السبت 1 مايو 2021، ولمدة شهرين، بدأت وزارة التنمية المحلية، التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، في 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، التي تم اختيارها.



ويأتي تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة بعد التوافق عليها، وبعد شهور عدة من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.



ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن في الأول من شهر يوليو المقبل.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" الخريطة الكاملة للمناطق التي بدأت تطبيق المنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية.



التوزيع الجغرافي للمدن والمراكز المطبق بها التشغيل التجريبي للمنظومة:



- حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.



- حي جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة.



- مركز ومدينة قها بمحافظة القليوبية.



- حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية.



- مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



- مدينة مطروح بمحافظة مطروح.



- مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.



- حي ثان طنطا بمحافظة الغربية.



- مركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.



- مركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط.



- مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.



- مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.



- مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.



- حي الشرق بمحافظة بورسعيد.



- حي ثالث الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.



- حي السويس بمحافظة السويس.



- حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية.



- مركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف.



- مركز ومدينة المنيا، بمحافظة المنيا.



- مركز ومدينة الفيوم بمحافظة الفيوم.



- حي غرب أسيوط بمحافظة أسيوط.



- مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.



- حي شرق سوهاج بمحافظة سوهاج.



- مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا.



- مركز ومدينة أسوان بمحافظة أسوان.



- حي جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.



- مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر.